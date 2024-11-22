Депутат Хинштейн взял на контроль дело известного в Самаре авторитета Вовы Борского

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн взял на контроль дело известного в Самаре криминального авторитета Вовы Борского (Владимир Бурцев). Поводом стали публикации в сети, что дело пытаются развалить.
Вову Борского и еще несколько человек задержали в ноябре 2024 года по подозрению в участии в экстремистском сообществе. Дело завели после публикации ролика с дня рождения товарища криминального авторитета. На нем группа мужчин выкрикивает фразы, прославляющие запрещенную в России организацию, а также разрезает торт со своеобразной символикой.
13 ноября суд избрал подозреваемому меру пресечения. На время следствия Вову Борского отправили под арест. Теперь в соцсетях стали появляться сообщения, что фигурантов дела пытаются «отмазать». На публикации отреагировал депутат ГД.
«Со своей стороны сделаю все, чтобы наказание было неотвратимым. Тем более, что уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ, а значит, развалить его — никому не удастся!», — написал Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.