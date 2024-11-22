Депутат Хинштейн взял на контроль дело известного в Самаре авторитета Вовы Борского

Вову Борского и еще несколько человек задержали в ноябре 2024 года по подозрению в участии в экстремистском сообществе. Дело завели после публикации ролика с дня рождения товарища криминального авторитета. На нем группа мужчин выкрикивает фразы, прославляющие запрещенную в России организацию, а также разрезает торт со своеобразной символикой.