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Экс-главу Черлакского района и его заместителя подозревают в превышении полномочий

Чиновники оплатили подрядчику незавершенный ремонт.

Источник: Комсомольская правда

Омская прокуратура завела уголовные дела в отношении экс-главы Черлакского района и его заместителя. Чиновники обвиняются в превышении должностных полномочий.

В 2021 году администрация Черкакского района заключила со строительной фирмой договор на строительство насосной станции и ремонт сети водоснабжения в поселке Черлак. Сумма контракта превысила 376 млн рублей.

Ремонтные работы не были завершены в полном объеме, однако чиновники подписали акт о приемке работ, используя тем самым свое должностное положение. Строительная фирма получила деньги в полном объеме, хотя условия контракта не были выполнены.

Своими действиями чиновники причинили ущерб бюджету и нарушили права местных жителей. На экс-главу Черлакского района и его зама завели уголовные дела. Продолжается расследование.