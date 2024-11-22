Экс-главу Черлакского района и его заместителя подозревают в превышении полномочий

Омская прокуратура завела уголовные дела в отношении экс-главы Черлакского района и его заместителя. Чиновники обвиняются в превышении должностных полномочий.
В 2021 году администрация Черкакского района заключила со строительной фирмой договор на строительство насосной станции и ремонт сети водоснабжения в поселке Черлак. Сумма контракта превысила 376 млн рублей.
Ремонтные работы не были завершены в полном объеме, однако чиновники подписали акт о приемке работ, используя тем самым свое должностное положение. Строительная фирма получила деньги в полном объеме, хотя условия контракта не были выполнены.
Своими действиями чиновники причинили ущерб бюджету и нарушили права местных жителей. На экс-главу Черлакского района и его зама завели уголовные дела. Продолжается расследование.