Последняя исповедь: Под Ростовом отец перед смертью назвал дочери имя убийцы

По словам источника издания, Борис много лет назад развелся со своей женой, от которой у него была дочь. А вот с ее родственником продолжил общаться. К Ивану приходил, в основном, за тем, чтобы занять денег. Несмотря на пенсионный возраст, мужчина продолжал работать слесарем на заводе. На безденежье не жаловался, часто выручал менее удачливого в плане финансов Бориса деньгами.