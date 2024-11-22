Последняя исповедь: Под Ростовом отец перед смертью назвал дочери имя убийцы

В Ростовской области 44-летний местный житель, работавший охранником, предстал перед судом за разбой и убийство. Жертвой Бориса стал его дальний родственник по линии экс-жены. Обвиняемый напал с ножом на 67-летнего мужчину из-за двух миллионов рублей, которые Иван хранил дома.
МЕЧТА О МАШИНЕ ОБЕРНУЛАСЬ БЕДОЙ.
По словам источника издания, Борис много лет назад развелся со своей женой, от которой у него была дочь. А вот с ее родственником продолжил общаться. К Ивану приходил, в основном, за тем, чтобы занять денег. Несмотря на пенсионный возраст, мужчина продолжал работать слесарем на заводе. На безденежье не жаловался, часто выручал менее удачливого в плане финансов Бориса деньгами.
Однажды слесарь решил купить себе автомобиль за четыре миллиона рублей. План у дончанина был такой: продать две свои машины, и приобрести на вырученные деньги автомобиль мечты.
Мужчина сразу признался в преступлении Михаил ФРОЛОВ.
Первое авто Иван продал за два миллиона рублей. Нести их в банк не стал, спрятал наличку дома в шкафу. Сделка не была тайной. О ней знали многие, в том числе Борис.
И вот охранник в очередной раз пришел к дальнему родственнику за деньгами. Но в этот раз Иван отказался занимать, напомнив о том, что тот ему еще должен.
«ЕСЛИ БЫ ЗАНЯЛ ДЕНЕГ, НИЧЕГО БЫ ЭТОГО НЕ БЫЛО».
В ту же ночь Борис опять пришел к слесарю, но уже под другим предлогом. Мужчина попросил помочь со сломанной машиной. С этим Иван не отказал. В поисках верхней одежды повернулся к Борису спиной. В этот момент гость ударил дончанина несколько раз ножом. Раненый упал на пол, а налетчик стал избивать жертву ногами.
— Если бы ты занял денег, ничего этого не было бы, — якобы в сердцах сказал Борис.
Иван, понимая, что его просто убивают, притворился мертвым. Только тогда визитер оставил жертву в покое, забрал деньги и ушел.
Пенсионер остался жив. Однако сил добраться до телефона и вызвать скорую помощь у него уже не было.
ПРАКТИЧЕСКИ ПОКАЗАЛ НА УБИЙЦУ ПАЛЬЦЕМ.
Близкие забили тревогу утром, когда Иван не пришел на работу. Дочь поехала к нему домой. Женщина сразу вызвала скорую помощь и полицию.
Осужденного отправили в колонию Алексей БУЛАТОВ.
Пока экстренные службы ехали к дому, Иван рассказал дочке, кто и за что его избил. Тем временем Борис, совершивший преступления, не находил себе места. Он решил все сам рассказать дочери Ивана и отправился к ней на работу. Не застав женщину там, развернулся и поехал к месту преступления.
У дома уже стоял наряд полиции, а Ивана врачи несли на носилках в реанимобиль. Пожилого мужчину, к сожалению, спасти не удалось. Он скончался в карете скорой помощи. Бориса же сразу задержали и увезли в отдел.
ОФИЦИАЛЬНО.
Приговорили к 16 годам лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, в отношении дончанина возбудили уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство».
— Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на год и 6 месяцев, — рассказали в надзорном ведомстве.