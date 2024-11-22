Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оставил детей без отца, а жену вдовой. Вахтовик рассказал, за что убил помогавшего ему фельдшера в Иркутской области

Уголовное дело по факту убийства фельдшера завели в Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области пьяный пациент убил фельдшера. Случилось все в ночь на 22 ноября 2024 в Казачинско-Ленском районе. 35-летний Александр из поселка Улькан отправился на вызов, 53-летнему вахтовику стало плохо.

Только вот по пути в больницу случилось ужасное. Между мужчинами произошла словесная перепалка, агрессивный и пьяный пациент ударил медработника ножом прямо в грудь, после начал угрожать водителю, но тому удалось спастись.

В это время вахтовик скрылся, Александр погиб еще до приезда в больницу, дома его так и остались ждать жена и двое детей. Подозреваемого нашли в этот же день.

— За что задержаны?

— Ножом человека пырнул, медика.

— При каких обстоятельствах?

— Попросил меня вперед посадить. Говорит: «у нас все здесь ездят». Одновременно я вышел, и он вышел из двери. Затем нанес ножевой удар.

— Что за орудие у вас? Откуда?

— Мой перочинный нож. Он всегда со мной.

— Сожалеете о случившемся?

— Очень.

Видео с признание опубликовали в СУ СКР по Иркутской области. Также КП-Иркутск стало известно, что правоохранители завели уголовное дело.

— Скрывшийся с места происшествия нападавший задержан, его допрашивают. Также решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.