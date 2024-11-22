Оставил детей без отца, а жену вдовой. Вахтовик рассказал, за что убил помогавшего ему фельдшера в Иркутской области

В Иркутской области пьяный пациент убил фельдшера. Случилось все в ночь на 22 ноября 2024 в Казачинско-Ленском районе. 35-летний Александр из поселка Улькан отправился на вызов, 53-летнему вахтовику стало плохо.
Только вот по пути в больницу случилось ужасное. Между мужчинами произошла словесная перепалка, агрессивный и пьяный пациент ударил медработника ножом прямо в грудь, после начал угрожать водителю, но тому удалось спастись.
В это время вахтовик скрылся, Александр погиб еще до приезда в больницу, дома его так и остались ждать жена и двое детей. Подозреваемого нашли в этот же день.
— За что задержаны?
— Ножом человека пырнул, медика.
— При каких обстоятельствах?
— Попросил меня вперед посадить. Говорит: «у нас все здесь ездят». Одновременно я вышел, и он вышел из двери. Затем нанес ножевой удар.
— Что за орудие у вас? Откуда?
— Мой перочинный нож. Он всегда со мной.
— Сожалеете о случившемся?
— Очень.
Видео с признание опубликовали в СУ СКР по Иркутской области. Также КП-Иркутск стало известно, что правоохранители завели уголовное дело.
— Скрывшийся с места происшествия нападавший задержан, его допрашивают. Также решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.