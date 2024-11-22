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Сотрудники ГАИ стреляли по «Жигулям» пьяного бесправника в Мозыре

Пьяный рецидивист на «Жигулях» был задержан со стрельбой в Мозыре.

Источник: Комсомольская правда

В Мозыре сотрудникам ГАИ пришлось применять оружие, чтобы остановить пьяного бесправника, рассказали в МВД.

Изначально внимание гаишников привлекли «Жигули», водитель которых при виде служебного авто изменил траекторию движения. Ему подали сигнал об остановке, но водитель ВАЗ только увеличил скорость и попытался скрыться, началась погоня.

Своими действиями фигурант создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения. А для его остановки сотрудникам ГАИ пришлось использовать табельное оружие.

— Прицельным выстрелом по колесу «гонщик» был задержан, — прокомментировали в пресс-службе.

Нарушителем оказался 22-летний житель Брестской области, которого раньше неоднократно привлекали к ответственности за бесправное и пьяное вождение. Медосвидетельствование показало у него в этот раз 0,7 промилле алкоголя.

В отношении задержанного брестчанина составили ряд административных протоколов. Следователи дадут правовую оценку его действиям, так как бесправник в течение года попался во второй раз.

Тем временем в Минске пенсионер с другом ошиблись машиной и поцарапали гвоздем чужую Тesla.