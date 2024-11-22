Казанец перечислил мошенникам свыше 800 тысяч рублей, решив получить дополнительный заработок

По словам потерпевшего, в интернете он увидел предложение о дополнительном заработке. Перейдя по ссылке сайта, мужчина указал свои персональные данные, после чего ему поступил звонок от неизвестного. По его просьбе казанец скачал специальную программу и зарегистрировался на торговой площадке, где осуществлял покупку виртуальной валюты. В это время куратор был на связи и консультировал его по возникающим вопросам.