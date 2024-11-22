Казанец перечислил мошенникам свыше 800 тысяч рублей, решив получить дополнительный заработок

Желая получить дополнительный заработок, 39-летний житель Казани попался на уловки мошенников и потерял более 800 тысяч рублей.
По словам потерпевшего, в интернете он увидел предложение о дополнительном заработке. Перейдя по ссылке сайта, мужчина указал свои персональные данные, после чего ему поступил звонок от неизвестного. По его просьбе казанец скачал специальную программу и зарегистрировался на торговой площадке, где осуществлял покупку виртуальной валюты. В это время куратор был на связи и консультировал его по возникающим вопросам.
Для увеличения прибыли мужчина каждый раз перечислял денежные средства на различные счета. Далее казанец оформил два кредита в банке, однако повысить свой доход так и не смог. В результате он решил вывести внесенные средства, но связь с куратором оборвалась. Общая сумма ущерба составила свыше 800 тысяч рублей.
В отделе полиции «Азино-2» возбудили уголовное дело ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба управления МВД России по Казани.
В ведомстве напомнили: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо перепроверять всю информацию, поступающую от неизвестных лиц. Не следует сообщать незнакомцам данные о своих банковских картах и счетах, перечислять деньги на неизвестные реквизиты и переходить по сомнительным ссылкам.