Суд вынес жесткий приговор омичке-закладчице

Омичка отправится на 9 лет в колонию за торговлю наркотиками в особо крупном размере. Как сообщили в прокуратуре, в незаконной торговле местной жительнице помогали сообщники.
Женщина в интернете нашла сообщников, с которыми она занималась торговлей наркотиков. Осужденная выполняла роль курьера: она забирала из тайников партии веществ, фасовала их, делала новые «закладки», которые затем продавала организаторам сбыта в сети.
В начале июля 2024 года на трассе в Калачинском районе полицейским удалось задержать 35-летнюю наркоторговку. При себе у нее было 940 граммов мефедрона. Кроме того, вещества также удалось найти и в ее квартире.
Суд приговорил омичку к 9 годам колонии.