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Суд вынес жесткий приговор омичке-закладчице

Помимо развоза запрещенки, женщина также фасовала и заново развозила вещества.

Источник: Комсомольская правда

Омичка отправится на 9 лет в колонию за торговлю наркотиками в особо крупном размере. Как сообщили в прокуратуре, в незаконной торговле местной жительнице помогали сообщники.

Женщина в интернете нашла сообщников, с которыми она занималась торговлей наркотиков. Осужденная выполняла роль курьера: она забирала из тайников партии веществ, фасовала их, делала новые «закладки», которые затем продавала организаторам сбыта в сети.

В начале июля 2024 года на трассе в Калачинском районе полицейским удалось задержать 35-летнюю наркоторговку. При себе у нее было 940 граммов мефедрона. Кроме того, вещества также удалось найти и в ее квартире.

Суд приговорил омичку к 9 годам колонии.