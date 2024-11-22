В Иркутске молодые люди крали дорогой видеорегистратор и попали на камеры видеонаблюдения

Приметы девушки: на вид 20−25 лет, рост около 160−165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы ниже плеч. Была одета в розовый свитшот, голубые джинсы, белые кроссовки, носит очки. При себе у подозреваемой была бежевая сумка, куда, предположительно, они положили украденное устройство.