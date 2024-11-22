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В Иркутске молодые люди крали дорогой видеорегистратор и попали на камеры видеонаблюдения

В Иркутске молодые люди украли дорогой видеорегистратор и поапли на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: Reuters

Сотрудники магазина, расположенного в Октябрьском округе, рассказали полицейским, что молодой человек и девушка похитили камеру для автомобиля. Оперативники установили, что к произошедшему могут быть причастна пара, запечатленная на видео.

Приметы мужчины: на вид 20−25 лет, рост около 175−180 см, худощавое телосложение, европейский тип лица, волосы темные русые, имеется негустая борода. Был одет в белую рубашку, коричневые штаны, белые кроссовки.

Приметы девушки: на вид 20−25 лет, рост около 160−165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы ниже плеч. Была одета в розовый свитшот, голубые джинсы, белые кроссовки, носит очки. При себе у подозреваемой была бежевая сумка, куда, предположительно, они положили украденное устройство.

Полицейские призывают любителей «бесплатной» электроники самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи разъяснений о случившемся.

Граждан, располагающих информацией о разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам: 8 (950) 104−17−58, 8 (3952) 29−21−40 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).