Три человека погибли в аварии с микроавтобусом в Эхирит-Булагатском районе

В Эхирит-Булагатском районе днем 22 ноября 2024 произошла смертельная авария с участием маршрутного автобуса. Об КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.
По предварительной информации, на 101 километре автодороги «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово» «Мицубисси» столкнулась с маршрутным микроавтобусом «Тойота Хиас». От полученных травм водитель и пассажир иномарки, а также пассажир микроавтобуса погибли. Водителя и пассажира маршрутки отвезли в больницу.
— Причины и условия произошедшего устанавливаются. Прокуратура оценит законность принятых решений, при наличии основании примут меры реагирования, — уточнили в ведомстве.
Также стало известно, что в СУ СКР по Иркутской области завели уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что уголовное дело по факту убийства фельдшера завели в Иркутской области.