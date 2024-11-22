Три человека погибли в аварии с микроавтобусом в Эхирит-Булагатском районе

По предварительной информации, на 101 километре автодороги «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово» «Мицубисси» столкнулась с маршрутным микроавтобусом «Тойота Хиас». От полученных травм водитель и пассажир иномарки, а также пассажир микроавтобуса погибли. Водителя и пассажира маршрутки отвезли в больницу.