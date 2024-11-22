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Три человека погибли в аварии с микроавтобусом в Эхирит-Булагатском районе

Следователи завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Эхирит-Булагатском районе днем 22 ноября 2024 произошла смертельная авария с участием маршрутного автобуса. Об КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.

По предварительной информации, на 101 километре автодороги «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово» «Мицубисси» столкнулась с маршрутным микроавтобусом «Тойота Хиас». От полученных травм водитель и пассажир иномарки, а также пассажир микроавтобуса погибли. Водителя и пассажира маршрутки отвезли в больницу.

— Причины и условия произошедшего устанавливаются. Прокуратура оценит законность принятых решений, при наличии основании примут меры реагирования, — уточнили в ведомстве.

Также стало известно, что в СУ СКР по Иркутской области завели уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что уголовное дело по факту убийства фельдшера завели в Иркутской области.