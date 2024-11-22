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Прокуратура утвердила обвинение по делу пермского общественника

В Свердловский райсуд Перми направлено уголовное дело в отношении начальника общественной организации. Как сообщает прокуратура Пермского края, он обвиняется по ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег в крупном размере).

Источник: Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о руководителе АНО «Организация общественной безопасности и гражданского контроля» Дмитрии Печенкине. Организация занималась общественно-профилактическими мероприятиями по пресечению нарушений закона. Как считает следствие, в 2022 году господин Печенкин получил 300 тыс. руб. от предпринимателя Валерия Благиных за непресечение его нелегальной игорной деятельности. Еще 375 тыс. руб. ему передал в 2023—2024 годах представитель АО «СпортБет». В противном случае господин Печенкин обещал сообщить в МВД заведомо ложную информацию о незаконной деятельности АО.

В начале июня этого года Дмитрий Печенкин был задержан, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.