Прокуратура утвердила обвинение по делу пермского общественника

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о руководителе АНО «Организация общественной безопасности и гражданского контроля» Дмитрии Печенкине. Организация занималась общественно-профилактическими мероприятиями по пресечению нарушений закона. Как считает следствие, в 2022 году господин Печенкин получил 300 тыс. руб. от предпринимателя Валерия Благиных за непресечение его нелегальной игорной деятельности. Еще 375 тыс. руб. ему передал в 2023—2024 годах представитель АО «СпортБет». В противном случае господин Печенкин обещал сообщить в МВД заведомо ложную информацию о незаконной деятельности АО.