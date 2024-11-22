Из-за непогоды в Воронежской области 186 сел остались без света

В Воронежской области энергетики всю ночь устраняли последствия разбушевавшейся стихии. Из-за сильного ветра около 200 сел остались без света. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в пятницу, 22 ноября.
К 10:00 утра 22 ноября электроснабжение вернули жителям 186 населенных пунктов Воронежской области. Последствия нарушений устраняли 46 бригад: 125 энергетиков и 52 единицы специальной техники.
Сейчас в филиале «Воронежэнерго» работает оперативный штаб, осуществляющий информационный обмен с подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Также в регионе установлен особый контроль за работой энергообъектов.
«Энергетики прикладывают все усилия, чтобы оперативно обеспечить потребителей электроэнергией, в том числе по резервным схемам», — отметили на предприятии.
Воронежцы могут сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов по телефону горячей линии 8−800−220−0−220.
Напомним, что 21 ноября на территории Воронежской области наблюдались неблагоприятные погодные условия: сильный дождь и ветер с порывами до 24 м/с. В связи с этим в регионе до сих пор действует желтый уровень опасности.