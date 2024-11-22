Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФНС закрыла юрлицо Елены Блиновской после того, как она стала банкротом

Как стало известно Mash, через ИП она получала выплаты за «Марафоны желаний».

Источник: ТАСС

Блиновскую признали банкротом 13 ноября по решению Арбитражного суда Москвы. Её недвижимость выставят на торги, счета уже арестованы.

Сейчас она находится в СИЗО, идёт суд по делу о неуплате налогов на сумму около миллиарда рублей.