ФНС закрыла юрлицо Елены Блиновской после того, как она стала банкротом

Блиновскую признали банкротом 13 ноября по решению Арбитражного суда Москвы. Её недвижимость выставят на торги, счета уже арестованы.
Сейчас она находится в СИЗО, идёт суд по делу о неуплате налогов на сумму около миллиарда рублей.
Как стало известно Mash, через ИП она получала выплаты за «Марафоны желаний».
Блиновскую признали банкротом 13 ноября по решению Арбитражного суда Москвы. Её недвижимость выставят на торги, счета уже арестованы.
Сейчас она находится в СИЗО, идёт суд по делу о неуплате налогов на сумму около миллиарда рублей.