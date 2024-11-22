Иностранные студенты устроили массовую драку в Казани: что известно об инциденте

По словам очевидцев, департамент работает работают три дня в неделю и всего пять часов в день, хотя в вузе обучается обучается более тысячи иностранных студентов. Поэтому всегда возникают проблемы с визами и регистрацией. Из-за этого некоторых студентов депортируют из РФ. Конфликтная ситуация возникла на этом фоне.