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Смертельное ДТП с маршруткой произошло в Иркутской области

Три человека погибли в аварии с участием микроавтобуса в Иркутской области.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области произошла страшная авария, в которой погибло три человека. Как стало известно КП-Иркутск, произошло все около двух часов дня 22 ноября 2024 на 101 километре автомобильной дороги «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово».

ДТП произошло днем 22 ноября. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

— По предварительной информации, водитель автомобиля «Mitsubishi ASX» выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с маршрутным микроавтобусом «Toyota Hiace». От полученных травм погибли водитель и пассажир кроссовера, а также пассажир маршрутки, — рассказали в Госавтоинспекции региона.

Следователи завели уголовное дело. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

Помимо этого пострадали водитель и пассажир «Hiace», они находятся под наблюдением врачей. На месте работают экстренные службы, выясняются обстоятельства и условия дорожного происшествия.

В это время в СУ СКР России по Иркутской области завели уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура региона контролирует ход и результаты расследования, после чего примет меры реагирования.