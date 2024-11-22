Смертельное ДТП с маршруткой произошло в Иркутской области

В Иркутской области произошла страшная авария, в которой погибло три человека. Как стало известно КП-Иркутск, произошло все около двух часов дня 22 ноября 2024 на 101 километре автомобильной дороги «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово».
ДТП произошло днем 22 ноября. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
— По предварительной информации, водитель автомобиля «Mitsubishi ASX» выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с маршрутным микроавтобусом «Toyota Hiace». От полученных травм погибли водитель и пассажир кроссовера, а также пассажир маршрутки, — рассказали в Госавтоинспекции региона.
Следователи завели уголовное дело. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
Помимо этого пострадали водитель и пассажир «Hiace», они находятся под наблюдением врачей. На месте работают экстренные службы, выясняются обстоятельства и условия дорожного происшествия.
В это время в СУ СКР России по Иркутской области завели уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура региона контролирует ход и результаты расследования, после чего примет меры реагирования.