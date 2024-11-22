В Омске пожилой водитель сбил девушку-подростка и скрылся

В пятницу, 22 ноября, в 13:00 в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии. Водитель автомобиля Lada Kalina двигался по улице 27-й Северной. В районе дома № 73 он сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному перекрёстку.
После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Потерпевшей понадобилась медицинская помощь, сейчас она находится под присмотром врачей.
Очевидцы аварии запомнили номера автомобиля и указали направление, в котором уехал нарушитель. Виновником ДТП оказался 72-летний житель Центрального округа.
В отношении пенсионера возбуждены административные дела за невыполнение обязанностей в связи с ДТП и нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.