В Омске пожилой водитель сбил девушку-подростка и скрылся

В пятницу, 22 ноября, в 13:00 в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии. Водитель автомобиля Lada Kalina двигался по улице 27-й Северной. В районе дома № 73 он сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному перекрёстку.