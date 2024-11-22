Уральская таможня перехватила контрабанду военной продукции в Белоруссию

По данным ведомства, житель Челябинска приобрел пять генераторов для боевых машин десанта БМП-1, БМП-2, чтобы перепродать их за рубежом.
«Зная о наличии ограничений на вывоз таких товаров, он организовал отправку запрещенных устройств через подконтрольную ему организацию, специализирующуюся как на международной, так и на внутренней торговле», — говорится в публикации ФТС.
Таможенники изъяли устройства и направили их на экспертизу, которая установила, что генераторы исправны и могут применяться «по прямому назначению в военных целях в качестве составных частей для двигателей».
В отношении челябинца возбуждено уголовное дело о контрабанде продукции, которая может быть использована при создании вооружения или военной техники, — ст. 226.1 Уголовного кодекса России.
В отношении организации и ее директора возбуждены дела о несоблюдении запретов на ввоз товаров — ст. 16.3 КоАП России. Им назначили штрафы в размере 50 и 5 тыс. руб. соответственно.
Летом контрабанду продукции военного назначения из Челябинской области за рубеж пресекла ФСБ. Тогда россиянин хотел отправить в одну из стран Центральной Азии «две единицы продукции военного назначения, используемые в бронетанковой и боевой воздушной технике».