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Уральская таможня перехватила контрабанду военной продукции в Белоруссию

Уральские таможенники перехватили контрабанду продукции военного назначения в Белоруссию. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Источник: Агентство «Москва»

По данным ведомства, житель Челябинска приобрел пять генераторов для боевых машин десанта БМП-1, БМП-2, чтобы перепродать их за рубежом.

«Зная о наличии ограничений на вывоз таких товаров, он организовал отправку запрещенных устройств через подконтрольную ему организацию, специализирующуюся как на международной, так и на внутренней торговле», — говорится в публикации ФТС.

Таможенники изъяли устройства и направили их на экспертизу, которая установила, что генераторы исправны и могут применяться «по прямому назначению в военных целях в качестве составных частей для двигателей».

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело о контрабанде продукции, которая может быть использована при создании вооружения или военной техники, — ст. 226.1 Уголовного кодекса России.

В отношении организации и ее директора возбуждены дела о несоблюдении запретов на ввоз товаров — ст. 16.3 КоАП России. Им назначили штрафы в размере 50 и 5 тыс. руб. соответственно.

Летом контрабанду продукции военного назначения из Челябинской области за рубеж пресекла ФСБ. Тогда россиянин хотел отправить в одну из стран Центральной Азии «две единицы продукции военного назначения, используемые в бронетанковой и боевой воздушной технике».

таможня