Экс-главе по борьбе с коррупцией в Новосибирской области утвердили обвинение

Кроме этого, к уголовной ответственности привлекли и знакомого Вялкова. Он действовал в качестве посредника. По информации следствия, в период с 2012 по 2013 год Владимир Вялков оказывал покровительство местному жителю, который занимался производством контрафактного алкоголя. В качестве вознаграждения он каждый месяц получал денежные средства и имущество на общую сумму более 370 тысяч рублей.