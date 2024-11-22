Экс-главе по борьбе с коррупцией в Новосибирской области утвердили обвинение

Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Пресс-служба Генпрокуратуры по Сибири отмечает, что речь идет о Владимире Вялкове.
Отмечается, что экс-главу по борьбе с коррупцией уволили из МВД в мае 2023 года после утраты доверия. Это произошло после проверки его доходов и расходов.
Кроме этого, к уголовной ответственности привлекли и знакомого Вялкова. Он действовал в качестве посредника. По информации следствия, в период с 2012 по 2013 год Владимир Вялков оказывал покровительство местному жителю, который занимался производством контрафактного алкоголя. В качестве вознаграждения он каждый месяц получал денежные средства и имущество на общую сумму более 370 тысяч рублей.
В период с января 2017 по декабрь 2022 года, занимая должность начальника управления ЭБ и ПК ГУ МВД РФ по региону, Владимир Вялков продолжал совершать подобные действия. Он получил взятки на сумму более 69 миллионов рублей.
Сообщается, что на имущество Вялкова и его знакомого был наложен арест на сумму более 90 млн и 30 млн рублей соответственно.