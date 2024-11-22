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ФСБ задержала южноуральца за призывы к терроризму в интернете

Возбуждены уголовные дела.

45-летнего жителя Челябинской области задержали за публичные призывы к террористической деятельности в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Уточняется, что мужчина, «являясь сторонником радикальных взглядов, разместил в публичном доступе комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности и совершению противоправных действий в отношении представителей правоохранительных органов».

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК России. Следственные действия в отношении мужчины продолжаются.