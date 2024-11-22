На бывшего главу района в Омской области завели дело о превышении полномочий

В 2021 году между администрацией Черлакского района и строительной фирмой были заключены контракты на строительство насосной станции и реконструкции сетей водоснабжения в районном посёлке Черлак на сумму более 376 млн рублей.
Чиновники, зная о неготовности объектов, использую своё должностное положение, подписали акты о приёмке якобы выполненных работ. На основании этих актов исполнителю контракта были перечислены бюджетные средства.
В результате бюджету был причинён ущерб, что также повлекло нарушение прав и законных интересов местных жителей на бесперебойное и надёжное водоснабжение.
Возбуждены уголовные дела в отношении бывшего главы Черлакского района и его заместителя по статье «Превышение должностных полномочий». Ход расследования уголовного дела прокуратура поставила на контроль.