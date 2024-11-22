В Новой Зеландии объявили эпидемию коклюша

«Число случаев заболевания непрерывно росло в течение нескольких недель по всей стране, сейчас оно достигло уровня, который соответствует пороговому значению для объявления общенациональной эпидемии», — говорится в заявлении.
По данным специалистов минздрава, коклюшу наиболее подвержены новорожденные среди маори и тихоокеанских народов.
Коклюш — опасное инфекционное заболевание дыхательных путей, наиболее характерным признаком которого является приступообразный спазматический кашель. Крайне опасен для детей младше двух лет.
До этого инфекционист Алиса Медкова рассказала, что инфекция коклюша, распространяемая в этом году, имеет необычную особенность — в основном она поражает новорожденных и подростков. Регистрируемый рост заболеваемости коклюшем специалисты связывают с ослаблением вакцинальной защиты.