В Новой Зеландии объявили эпидемию коклюша

До этого инфекционист Алиса Медкова рассказала, что инфекция коклюша, распространяемая в этом году, имеет необычную особенность — в основном она поражает новорожденных и подростков. Регистрируемый рост заболеваемости коклюшем специалисты связывают с ослаблением вакцинальной защиты.