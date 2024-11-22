В три города Башкирии прибудет поезд Деда Мороза

Стерлитамак, Салават и Уфа примут поезд Деда Мороза. Волшебник со своей внучкой отправится из Великого Устюга в путешествие по городам России.
Как рассказали в РЖД, в Стерлитамаке поезд будет 24 декабря, затем сделает остановку в Салавате. В столицу Башкирии состав прибудет 25 декабря. Купить билеты на представление можно за 30 дней до прибытия поезда.
На всех станциях пройдут развлекательные программы с аниматорами и артистами, будут работать вагоны-рестораны и лавка.
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