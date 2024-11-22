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В три города Башкирии прибудет поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза посетит три города Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Стерлитамак, Салават и Уфа примут поезд Деда Мороза. Волшебник со своей внучкой отправится из Великого Устюга в путешествие по городам России.

Как рассказали в РЖД, в Стерлитамаке поезд будет 24 декабря, затем сделает остановку в Салавате. В столицу Башкирии состав прибудет 25 декабря. Купить билеты на представление можно за 30 дней до прибытия поезда.

На всех станциях пройдут развлекательные программы с аниматорами и артистами, будут работать вагоны-рестораны и лавка.

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