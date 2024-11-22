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Появился анонимный телеграм-канал с угрозами о нападении на школы Перми

Неизвестный создал телеграм-канал с угрозами нападения на учебные заведения города Перми, сообщили в канале «Пермское Чтиво». В министерстве территоральной безопасности Пермского края дали perm.aif.ru комментарий о ситуации.

Источник: Freepik

В телеграм-канале «Пермское Чтиво» опубликовали скриншоты из анонимного канала с угрозами. Неизвестный автор заявляет о намерении «залететь со своими соратниками в школы города и лицеи» и «и лишить жизни очень много детей», публикует фото оружия, а также якобы одной из целей — школы № 132 города Перми. При этом корпус школы, фото которого опубликовано, сейчас находится на ремонте, уроки у всех детей с 1 по 11 класс с начала учебного года проходят в других местах.

В министерстве территориальной безопасности Прикамья сообщили perm.aif.ru, что сейчас эвакуция из учебных заведений не проводится, а информация о ситуации передана в правоохранительные органы.

На этой неделе в Перми из-за угроз терактов эвакуировали два торговых центра.