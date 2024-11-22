Появился анонимный телеграм-канал с угрозами о нападении на школы Перми

В телеграм-канале «Пермское Чтиво» опубликовали скриншоты из анонимного канала с угрозами. Неизвестный автор заявляет о намерении «залететь со своими соратниками в школы города и лицеи» и «и лишить жизни очень много детей», публикует фото оружия, а также якобы одной из целей — школы № 132 города Перми. При этом корпус школы, фото которого опубликовано, сейчас находится на ремонте, уроки у всех детей с 1 по 11 класс с начала учебного года проходят в других местах.