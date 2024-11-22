В Алабаме провели третью в истории США смертную казнь азотом

Он и три его соучастника похитили и убили девушку, которая, по данным телеканала CNN, автостопом ехала из Теннесси в Луизиану. Они предложили подвезти ее, после чего завезли в лес, избили, сбросили с обрыва, а позже вернулись и изувечили тело. На момент совершения преступления Грейсону было 19 лет, а его сообщники еще не достигли 18-летнего возраста, в связи с чем он единственный был приговорен к смертной казни по этому делу.