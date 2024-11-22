На Урале обжаловали приговор велосипедисту по делу об убийстве девушки

Вечером 8 августа 2023 года в Каменске-Уральском пропала 16-летняя девушка, которая возвращалась с последней электрички из Екатеринбурга, но до дома не дошла. Наутро ее тело нашли в овраге в лесопарке. По данным следствия, 35-летний Эдуард Голиков увидел незнакомку и стал преследовать ее на велосипеде. Изнасиловать мужчине девочку не удалось, поскольку она оказала сопротивление и громко кричала. Разозлившись, велосипедист задушил жертву и похитил ее телефон.