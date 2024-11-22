Мужчины трудоспособного возраста чаще умирают на северо-востоке Башкирии

Аскинский, Белокатайский, Дуванский, Караидельский, Кигинский, Мечетлинский, Нуримановский и Салаватский районы Башкирии теряют население быстрее, чем остальные регионы Башкирии. Это следует из «Стратегии социально-экономического развития северо-восточных районов РБ до 2030 года».
На убыль населения, по мнению специалистов, влияет спад рождаемости, уменьшения женщин детородного возраста, а также высокая смертность.
Как сообщает Ъ-Уфа со ссылкой на документ, в этих районах мужская смертность в трудоспособности возрасте выше женской в том же возрасте в три раза. Причина, по мнению специалистов, кроется в социально-экономическом неблагополучии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.