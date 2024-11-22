Бездомная собака напала в парке Уфы на студентку

В Уфе студентка стала жертвой нападения бездомных собак. Девушка, чтобы спастись, прыгнула в болото, в одном из городских парков. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.
Все произошло в Инорсе. Третьекурсница шла на учебу, когда ее стали преследовать псы. Боясь, что животные ее разорвут, она решила выйти на лед и провалилась по колено. Агрессивных собак от девушки отогнали двое прохожих.
«В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления полноты принятия мер реагирования со стороны специализированной организации по отлову безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — прокомментировали случившееся в СК.
Известно, что на данный момент власти Калининского района сумели выловить одну из нападавших бездомных собак.
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