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Бездомная собака напала в парке Уфы на студентку

Студентка из Уфы, спасаясь от бездомной собаки, прыгнула в болото.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе студентка стала жертвой нападения бездомных собак. Девушка, чтобы спастись, прыгнула в болото, в одном из городских парков. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.

Все произошло в Инорсе. Третьекурсница шла на учебу, когда ее стали преследовать псы. Боясь, что животные ее разорвут, она решила выйти на лед и провалилась по колено. Агрессивных собак от девушки отогнали двое прохожих.

«В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления полноты принятия мер реагирования со стороны специализированной организации по отлову безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — прокомментировали случившееся в СК.

Известно, что на данный момент власти Калининского района сумели выловить одну из нападавших бездомных собак.

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