«Не знаем, как жить дальше»: стала известна личность 22-летней уроженки Башкирии, погибшей во время урагана в Подмосковье

— На складе Оzon дочь работала третий год. Говорят, что вместе с коллегами она вышла в курилку, а на улице ураган… И вот эта стальная конструкция рухнула, и Алину насмерть придавило, — со слезами рассказывает мама девушки. — О смерти дочери мы вообще узнали совершенно случайно, когда уже знакомые нам начали новости из соцсетей скидывать. В полиции говорят про погодные условия, на видео вообще грузовые машины летали. А так с нами никто не связывался и не потрудился толком объяснить, что же вообще произошло.