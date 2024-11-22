«Не знаем, как жить дальше»: стала известна личность 22-летней уроженки Башкирии, погибшей во время урагана в Подмосковье

Накануне на Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ураган. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, ломались деревья, срывало кровлю с крыш. К большому сожалению, не обошлось без жертв. В промышленном парке Гривно, что в Подольском округе, штормовой ветер опрокинул металлическую беседку. Тяжелая конструкция погребла под собой молодую девушку, которая в этот момент стояла рядом и разговаривала со своими коллегами. От полученных травм она скончалась на месте.
Конструкция, упавшая на девушку. Фото: прокуратура Московской области.
Позже выяснилось, что погибшей оказалась 22-летняя уроженка башкирского Салавата Алина Я. Подробности трагедии в беседе с «КП-Уфа» рассказали ее родители.
РАБОТАЛА И ПЛАНИРОВАЛА БУДУЩЕЕ.
Как рассказала мама девушки, Алина приехала в Москву на заработки. Окончив индустриальный колледж и получив профессию техника-технолога, она решилась на смелый шаг — переехать в столичный регион в поисках новых возможностей. По словам женщины, Алина уже третий год работает по вахтам, живет в общежитии, а в отпуск всегда приезжает в родной Салават, чтобы повидаться с родными и друзьями. То, что произошло с улыбчивой и жизнерадостной девушкой с большими планами на будущее стало настоящим шоком для ее близких, друзей и коллег.
Родители девушки не могут сдержать слез, вспоминая о дочери, которая уехала в Москву, чтобы начать новую жизнь. Алина для всех запомнилась как яркий человек с большими амбициями и мечтами. Незадолго до трагедии девушка приезжала в отпуск в родной город, а потом специально вернулась пораньше, чтобы пообщаться с коллегами и поделиться впечатлениями о проведенном отдыхе с родными. Никто и не предполагал, что эта встреча будет последней…
По словам родных девушки, она не первый год работала в Подмосковье и на днях как раз вернулась туда из отпуска. Фото: соцсети.
— На складе Оzon дочь работала третий год. Говорят, что вместе с коллегами она вышла в курилку, а на улице ураган… И вот эта стальная конструкция рухнула, и Алину насмерть придавило, — со слезами рассказывает мама девушки. — О смерти дочери мы вообще узнали совершенно случайно, когда уже знакомые нам начали новости из соцсетей скидывать. В полиции говорят про погодные условия, на видео вообще грузовые машины летали. А так с нами никто не связывался и не потрудился толком объяснить, что же вообще произошло.
«НИКТО С НАМИ НЕ СВЯЗАЛСЯ».
Как говорит Айгуль К., представители компании маркетплейса пока еще не успели выйти на связь с семьей. Ранее пресс-служба сообщила, что компания обещает оказать любую помощь близким Алины.
— К сожалению, на территории нашего склада в Подмосковье произошел несчастный случай, из-за экстремальных погодных условий погибла наша коллега. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей и окажем им необходимую поддержку. Служба безопасности разбирается в деталях случившегося и будет сотрудничать с правоохранительными органами, — сообщает пресс-служба Ozon.
22-летняя Алина родом из Салавата. Девушка окончила в родном городе колледж и поехала на заработки. Фото: соцсети.
СЕМЬЕ НУЖНА ПОМОЩЬ.
У Алины осталась младшая 15-летняя сестра, которая сейчас находится в шоковом состоянии и постоянно плачет. А вот родители срочно вылетают в Москву, чтобы забрать тело дочери домой и похоронить ее на родине. Правда, транспортировка тела стоит очень дорого, и пока семья просто не понимает, где взять на это средства. Если вы хотите помочь и поддержать близких погибших молодой девушки, пожалуйста, свяжитесь с ними по номеру 8 (987)048−26−31. Ваша поддержка может стать важной опорой в этот тяжелый период.
ОФИЦИАЛЬНО.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По факту ЧП проводит проверку Подольская городская прокуратура, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территории.
— По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — добавили в пресс-службе ведомства.
В свою очередь и подмосковный ГСУ СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Правда, конкретные обвинения никому пока не предъявлены. Устанавливаются все причастные лица, отвечающие за технику безопасности на промышленном объекте.