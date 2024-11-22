Избившие в Волжском участника СВО бородачи не признали своей вины

Примечательно, что после задержания зачинщики конфликта извинились за совершенное нападение. В Сети появилась видеозапись, где они говорят о том, что они раскаиваются в содеянном. Один из задержанных и вовсе заявлял, что положительно относится к проведению специальной военной операции и даже готов в случае необходимости повторить путь героя.