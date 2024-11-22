Таможенники обнаружили в Ростове подставного владельца трех компаний. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления 22 ноября.
Весной этого года знакомый попросил ростовчанина дать паспорт для внесения в единый государственный реестр юрлиц его данных. Так, он стал номинальном владельцем долей в трех донских фирмах. Однако мужчина фактически там не работал и не исполнял свои должностные обязанности.
Когда об этом узнали правоохранители, то в отношении ростовчанина завели дело по статье «Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».
— После проведения неотложных следственных действий материалы переданы по подследственности, — рассказали в пресс-службе.
Дончанину может грозить крупный штраф или исправительные работы.