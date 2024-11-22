Таможенники обнаружили в Ростове подставного владельца трех компаний

Весной этого года знакомый попросил ростовчанина дать паспорт для внесения в единый государственный реестр юрлиц его данных. Так, он стал номинальном владельцем долей в трех донских фирмах. Однако мужчина фактически там не работал и не исполнял свои должностные обязанности.