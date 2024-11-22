«За 12 дней разрушили ее жизнь». Мошенники отработали ряд схем на вдове из Светлогорска и лишили денег, золота и квартиры

В Светлогорске пенсионерка стала жертвой мошенников, которые отработали на белоруске сразу ряд мошеннических схем. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Гомельской области.
Жертвой злоумышленников стала 64-летняя вдова, которой первоначально на домашний телефон позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Мужчина сказал, что на имя пенсионерки открыты подозрительные кредиты, а пока шел разговор ей позвонили и уже «барышня в погонах» предупредила, что на пенсионерку будто бы вышли мошенники, и ей нужно срочно прекратить разговор по стационарному телефону.
Поток противоречивой информации, которой огорошили аферисты белоруску, выбил ее из колеи и отключил критическое мышление. В итоге жертва доверилась женщине на «том конце провода», после чего ей стали звонить ежедневно, диктуя все новые мошеннические инструкции и указания от разного рода «специалистов».
Под психологическим давлением вдова сдала в ломбард золотые украшения, взяла кредиты и перевела мошенникам около 20 тысяч белорусских рублей. Кроме того, всего за пару дней она продала двухкомнатную квартиру за 15 тысяч долларов, а деньги отдала аферистам через курьерскую доставку такси.
— Доверчивая женщина стала мишенью для алчных манипуляторов, которые за 12 дней разрушили ее жизнь, — прокомментировали в УСК.
Пенсионерка была убеждена, что участвует в секретной «спецоперации» и должна молчать. Но, когда у женщины закончились все сбережения, она стала обзванивать родственников и просить деньги в долг. Скрытное поведение встревожило дочь потерпевшей, и она настояла на обращении в милицию.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
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