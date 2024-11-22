«За 12 дней разрушили ее жизнь». Мошенники отработали ряд схем на вдове из Светлогорска и лишили денег, золота и квартиры

Жертвой злоумышленников стала 64-летняя вдова, которой первоначально на домашний телефон позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Мужчина сказал, что на имя пенсионерки открыты подозрительные кредиты, а пока шел разговор ей позвонили и уже «барышня в погонах» предупредила, что на пенсионерку будто бы вышли мошенники, и ей нужно срочно прекратить разговор по стационарному телефону.