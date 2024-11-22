В МЧС назвали две версии пожара в доме многодетной семьи под Новосибирском

Сейчас сотрудники МЧС отрабатывают две основные версии трагедии: неисправность печного отопления и аварийный режим работы электрооборудования, сообщают авторы паблика «Пожарный надзор Новосибирского района».
Напомним, жуткая трагедия случилась в Новосибирской области 17 ноября. Разгоревшийся рано утром пожар унес жизни пяти человек — матери и четверых несовершеннолетних детей. Отец семьи и еще двое детей спаслись.
По факту пожара возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты разбираются в подробностях трагедии.
Ранее АиФ-Новосибирск рассказал, что в регионе 29 человек скончались из-за непотушенных сигарет. Если говорить об общих цифрах по числу пожаров из-за тлеющей сигареты, то это число равно 540.