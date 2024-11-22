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Кроссовер сбил ребенка в Дзержинском районе Новосибирска

Мальчика увезли в больницу.

Источник: ГАИ Новосибирской области

В Дзержинском районе кроссовер Toyota сбил ребенка, который пересекал дорогу не по переходу. Авария произошла этим вечером.

— Водитель-мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем Toyota Highlander, двигался по улице Сурикова и в пути следования совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, мальчик 2015 года рождения, — сообщили в ГАИ Новосибирской области.

Мальчика доставили в больницу. Какие именно травмы он получил, не известно. На месте аварии работают сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливают.