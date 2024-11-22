Кроссовер сбил ребенка в Дзержинском районе Новосибирска

— Водитель-мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем Toyota Highlander, двигался по улице Сурикова и в пути следования совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, мальчик 2015 года рождения, — сообщили в ГАИ Новосибирской области.