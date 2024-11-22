Центр Ростова частично остался без воды и отопления из-за порывов

Первая авария произошла сегодня, 22 ноября на Лермонтовской. Без холодной воды оказались жители Ворошиловского, Соколова и Текучева.
Второй порыв возник на Московской и лишил холодного водоснабжения жителей Буденновского, Семашко и Садовой.
Холодную воду в дома жителей центральных улиц Ростова планируют к 18 часам сегодняшнего дня.
Кроме того, порыв теплосетей устранят на Университетском. Там горячая вода бьет фонтаном на улицу. Устранить порыв планируют до конца текущего дня. Из-за ремонта 9 многоэтажек на Университетском остались временно без отопления.