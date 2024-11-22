Стали известны подробности об обвиняемом в истязании 8-летней дочери калининградце

Задержанному за истязания ребенка мужчине 39 лет, он проживает с дочерью в поселке Совхозное. Как сообщает телеграм-канал, во время избиений девочки ее отец часто бывал в нетрезвом виде. Только в последние несколько дней перед задержанием он трижды бил девочку руками и кожаным ремнем, наносил удары по голове.