Стали известны подробности об обвиняемом в истязании 8-летней дочери калининградце

В Багратионовском районе Калининградской области полиция задержала мужчину, избивавшего свою восьмилетнюю дочь ремнем по голове. По данным телеграм-канала Amber Mash, мужчина воспитывал девочку один после того, как его супруга скончалась.
Задержанному за истязания ребенка мужчине 39 лет, он проживает с дочерью в поселке Совхозное. Как сообщает телеграм-канал, во время избиений девочки ее отец часто бывал в нетрезвом виде. Только в последние несколько дней перед задержанием он трижды бил девочку руками и кожаным ремнем, наносил удары по голове.
Первоначально полиция собиралась привлечь мужчину к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, но прокуратура потребовала переквалифицировать дело и теперь отца обвиняют в истязании несовершеннолетнего ребенка. Девочку у отца забрали и направили в медицинское учреждение, с ней работают психологи, поскольку ребенок находится в подавленном состоянии.
Если вина отца будет доказана судом, ему грозит реальный срок лишения свободы продолжительностью до семи лет по части 2 статьи 117 УК РФ. Тем более, мужчина, по информации РИА «Новости», ранее уже был судим за совершение уголовного преступления. Сейчас он задержан и помещен под стражу.