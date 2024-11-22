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Пермская компания не сообщила в трудовую инспекцию о гибели работника

Государственная инспекция труда в Пермском крае проводит проверку по факту несообщения о гибели на производстве работника пермского ООО «Кэпитал-Авто». Об этом сообщается на сайте ведомства.

О гибели работника в инспекцию сообщили правоохранительные органы. По данным полиции, ЧП произошло 15 ноября 2024 года. Работник, ехавший в прицепе к трактору, выпал на дорогу и получил смертельную травму. В нарушение трудового законодательства, работодатель в установленный срок не уведомил инспекцию о несчастном случае со смертельным исходом.

В отношении компании будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

несчастный случай