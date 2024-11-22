В Саратове женщина погибла на остановке из-за сильного ветра: кто может понести наказание

По обеим статьям предусмотрены реальные сроки лишения свободы. Например, за не отвечающие требованиям безопасности услуги можно получить до шести лет колонии, но в том случае, если погиб человек. За причинение смерти по неосторожности — до двух лет. Таким образом, если следствие установит виновных лиц, они могут отправиться за решетку.