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В Саратове женщина погибла на остановке из-за сильного ветра: кто может понести наказание

По устоявшейся практике за последствия обрушения конструкций чаще всего несут ответственность должностные лица. По данным СМИ, уже возбуждено уголовное дело.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Машина скорой помощи
Источник: https://www.shutterstock.com

Вечером 21 ноября 2024 года в результате сильных порывов ветра в Саратове обрушился павильон остановки общественного транспорта. В результате погибла находившаяся там женщина. Прокуратура и следственные органы уже начали проверку по факту данного происшествия, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель человека.

Аналогичная ситуация произошла вечером 20 ноября в Подольске. Только там на девушку упала беседка на территории местного промышленного парка. Однако подмосковные следователи возбудили дело по другой статье, 109 УК РФ — за причинение смерти по неосторожности.

По обеим статьям предусмотрены реальные сроки лишения свободы. Например, за не отвечающие требованиям безопасности услуги можно получить до шести лет колонии, но в том случае, если погиб человек. За причинение смерти по неосторожности — до двух лет. Таким образом, если следствие установит виновных лиц, они могут отправиться за решетку.

Если никто не погиб, виновники обычно отделываются штрафами. Так было в башкирском селе Иглино, где за падение остановки на подростков, получивших телесные повреждения, инженера ответственной организации приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей. Об этом сообщал портал «Правда ПФО».