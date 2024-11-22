В Саратове женщина погибла на остановке из-за сильного ветра: кто может понести наказание

Вечером 21 ноября 2024 года в результате сильных порывов ветра в Саратове обрушился павильон остановки общественного транспорта. В результате погибла находившаяся там женщина. Прокуратура и следственные органы уже начали проверку по факту данного происшествия, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель человека.
Аналогичная ситуация произошла вечером 20 ноября в Подольске. Только там на девушку упала беседка на территории местного промышленного парка. Однако подмосковные следователи возбудили дело по другой статье, 109 УК РФ — за причинение смерти по неосторожности.
По обеим статьям предусмотрены реальные сроки лишения свободы. Например, за не отвечающие требованиям безопасности услуги можно получить до шести лет колонии, но в том случае, если погиб человек. За причинение смерти по неосторожности — до двух лет. Таким образом, если следствие установит виновных лиц, они могут отправиться за решетку.
Если никто не погиб, виновники обычно отделываются штрафами. Так было в башкирском селе Иглино, где за падение остановки на подростков, получивших телесные повреждения, инженера ответственной организации приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей. Об этом сообщал портал «Правда ПФО».