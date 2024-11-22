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Жительницу Уфы зажало между двумя троллейбусами

В Уфе женщину зажало между двумя троллейбусами.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на больничкой койке оказалась 52-летняя женщина. Ее зажало между между двумя троллейбусами.

Инцидент произошел 20 ноября на конечной остановке транспорта «Белореченский микрорайон» на улице Авроры. Транспорт был припаркован на время обеда, однако он начал скатываться и зажал водителя троллейбуса между еще одним. С травмами женщину госпитализировали.

По факту случившегося начато разбирательство. Обстоятельства инцидента расследуют следователи и сотрудники Гострудинспекции.

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