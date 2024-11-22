Жительницу Уфы зажало между двумя троллейбусами

Инцидент произошел 20 ноября на конечной остановке транспорта «Белореченский микрорайон» на улице Авроры. Транспорт был припаркован на время обеда, однако он начал скатываться и зажал водителя троллейбуса между еще одним. С травмами женщину госпитализировали.