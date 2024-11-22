Связали руки и ноги, засунули кляп в рот: в Самаре пять человек убили 86-летнюю бабушку за 570 тысяч рублей

В Самаре вынесли приговор по делу 86-летней бабушки. На несчастную пенсионерку напали, чтобы ограбить, но в итоге пожилая женщина умерла. На скамье подсудимых по этому делу оказалась целая банда — пять человек.
Задохнулась из-за кляпа во рту.
Убийство пенсионерки произошло в прошлом году. Ее тело обнаружили в одном из многоквартирных домов Самары в феврале 2023 года. От подробностей этого убийства волосы встают дыбом.
В нападении на беспомощную пенсионерку участвовали пять человек. Они знали, что женщина хранит дома крупную сумму денег. Один из них выманил из квартиры ее сына, чтобы тот не помешал им. Двое других мужчин проникли в квартиру — у них был дубликат ключа — и избили пенсионерку.
— Они связали женщине руки и ноги, засунули кляп в рот, — поделились подробностями в прокуратуре Самарской области.
Из-за кляпа во рту 86-летняя бабушка просто задохнулась. В это время двое нападавших украли у нее 570 тысяч рублей, которые хранились в диване, и сбежали. Еще двое подельников во время ограбления и убийства координировали все действия и обеспечивали связь.
А деньги — врозь.
Нападавшие заранее договорились разделить деньги. Но один из них обманул подельников. Мужчина, который проник в квартиру пенсионерки, отдал 37 тысяч рублей сообщнику, который вместе с ним избивал и связывал бабушку. Остальные деньги, больше полумиллиона рублей, он потратил сам.
— Других соучастников он лишил незаконно полученного имущества, — отметила пресс-служба СК Самарской области.
Получили серьезные тюремные сроки.
В жестокой расправе над престарелой женщиной участвовали пятеро жителей Самары. В зависимости от ролей, которые они выполняли, суд и назначил им наказание. Мужчин признали виновными в разбое, убийстве, совершенном группой лиц, и пособничестве в грабеже.
Трех нападавших суд отправил в колонию строгого режима на шесть и 19 лет, а также на 21 год. Еще двое подельников будут отбывать наказание в колонии общего режима: один — в течение пяти лет, а второй — четыре года и шесть месяцев. В законную силу приговор пока не вступил.