Связали руки и ноги, засунули кляп в рот: в Самаре пять человек убили 86-летнюю бабушку за 570 тысяч рублей

Трех нападавших суд отправил в колонию строгого режима на шесть и 19 лет, а также на 21 год. Еще двое подельников будут отбывать наказание в колонии общего режима: один — в течение пяти лет, а второй — четыре года и шесть месяцев. В законную силу приговор пока не вступил.