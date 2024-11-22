Девушка с Камчатки обвиняется в получении около миллиона рублей за несуществующих детей

По информации «Аргументов и фактов», в 2022 году в один из многофункциональных центров пришла девушка, жительница города Елизово Камчатского края. С собой она принесла свидетельства о рождении близнецов. Девушка заявила, что родила детей в домашних условиях. Оснований не доверять словам заявительницы не было, после чего в рамках национального проекта «Демография» ей оказывали финансовую поддержку.