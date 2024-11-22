Девушка с Камчатки обвиняется в получении около миллиона рублей за несуществующих детей

На Камчатке 21-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по факту получения обманным путем денежных средств, предусмотренных за рождение детей. В действительности она никого не родила, но государство ей деньги выплатило.
По информации «Аргументов и фактов», в 2022 году в один из многофункциональных центров пришла девушка, жительница города Елизово Камчатского края. С собой она принесла свидетельства о рождении близнецов. Девушка заявила, что родила детей в домашних условиях. Оснований не доверять словам заявительницы не было, после чего в рамках национального проекта «Демография» ей оказывали финансовую поддержку.
В действительности никаких детей девушка не рожала, а свидетельства о рождении, по версии следственных органов, оказались поддельными. Но за полтора года подозреваемая умудрилась получить из бюджета Российской Федерации и Камчатского края 935 812 рублей 24 копейки.
Когда обман вскрылся, следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Девушке грозит до шести лет лишения свободы, если ее вину признает суд.
Интересно, что это как минимум второй подобный случай в Елизово. 11 ноября «Камчатка сегодня» сообщила, что 22-летнюю жительницу города суд признал виновной в получении выплат на несуществующего ребенка. Она подделала свидетельство о рождении и получила от государства 620 тысяч рублей. Суд приговорил мошенницу к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно, а также удовлетворил гражданские иски о возмещении причиненного государству ущерба.