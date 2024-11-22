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Уфимские врачи рассказали о природных антибиотиках

Врачи из Уфы назвали топ-5 природных антибиотиков.

Источник: Комсомольская правда

Названы продукты, которые помогут укрепить и поднять иммунитет. По словам врачей Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, в природе существуют натуральные варианты антибиотиков. К ним, например, относится имбирь, обладающий антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Также естественным образом поддержать иммунитет помогут мед, чеснок и оливковое масло. Все они помогают облегчить симптомы простуды и снимают воспалительные процессы.

Также в списке врачей оказалось эфирное масло чайного дерева. Оно обладает мощными антибактериальными свойствами и используется для лечения различных инфекций кожи.

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