Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске 72-летний водитель сбил 17-летнюю девушку

После ДТП водитель с места происшествия скрылся.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем на улице 27-я Северная водитель автомобиля «Лада Калина» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 17-летнюю девушку. Пострадавшую доставили в больницу.

Водитель с места происшествия скрылся, однако очевидцы запомнили госномер автомобиля и указали сотрудникам ГИБДД направление, в котором уехал нарушитель. Его личность установили, им оказался 72-летний житель Центрального округа.

На пенсионера заведены два административных дела по статьям «невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и «нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Ему грозит лишение прав сроком на 1 год и штраф в размере до 25 тысяч рублей.

«Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки», — сообщили в Госавтоинспекции по Омской области.