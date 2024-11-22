В Омске 72-летний водитель сбил 17-летнюю девушку

Сегодня днем на улице 27-я Северная водитель автомобиля «Лада Калина» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 17-летнюю девушку. Пострадавшую доставили в больницу.
Водитель с места происшествия скрылся, однако очевидцы запомнили госномер автомобиля и указали сотрудникам ГИБДД направление, в котором уехал нарушитель. Его личность установили, им оказался 72-летний житель Центрального округа.
На пенсионера заведены два административных дела по статьям «невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и «нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Ему грозит лишение прав сроком на 1 год и штраф в размере до 25 тысяч рублей.
«Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки», — сообщили в Госавтоинспекции по Омской области.