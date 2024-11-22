Подростков, которые сожгли вертолёт на омском аэродроме, оставили в СИЗО

Напомним, 21 сентября подростки по заданию неизвестного в мессенджере Telegram пробрались на военный аэродром и бросили в вертолёт бутылку с зажигательной смесью. За это им обещали заплатить по две тысячи долларов. Денег они не получили, переписка была удалена, а подростки задержаны силовиками и помещены в СИЗО. За преступление они могут получить до 20 лет заключения. Подростков обвиняют в терроризме.