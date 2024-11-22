Подростков, которые сожгли вертолёт на омском аэродроме, оставили в СИЗО

Омские подростки, которые в сентябре этого года сожгли вертолёт Ми-8 на аэродроме «Омск-Северный» останутся в СИЗО.
16-летним парням продлили меру пресечения до 21 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Омского областного суда.
Напомним, 21 сентября подростки по заданию неизвестного в мессенджере Telegram пробрались на военный аэродром и бросили в вертолёт бутылку с зажигательной смесью. За это им обещали заплатить по две тысячи долларов. Денег они не получили, переписка была удалена, а подростки задержаны силовиками и помещены в СИЗО. За преступление они могут получить до 20 лет заключения. Подростков обвиняют в терроризме.
Сегодня, 22 ноября, стало известно, что за соцсетями омских школьников начнут следить психологи. С родителей собирают согласия.