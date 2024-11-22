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Два браконьера из Новосибирской области заплатили 80 тысяч за убийство лося

У них не было разрешения на охоту.

Источник: прокуратура Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело о незаконной добыче лося. Как сообщили в пресс-службы региональной прокуратуры, двое жителей Куйбышевского района незаконно убили лося.

— Установлено, что у мужчин не было документов, разрешающих охоту. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу, — информируют в пресс-службе.

Своими действиями мужчины причинили ущерб животному миру 80 тысяч рублей. Ущерб восстановлен, оружия у мужчин изъяли. На мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ. Максимальное наказание по статье подразумевает лишение свободы на срок до 5 лет.