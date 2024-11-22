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Суд оставил в СИЗО обвиняемого в получении взятки генерал-майора Оглоблина

Второй западный окружной военный суд оставил под стражей бывшего начальника 1-го управления главного управления связи Минобороны генерал-майора Александра Оглоблина, сообщает РИА Новости. Он обвиняется в получении взятки в 10 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Генерал-майор арестовал до 24 декабря.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия генерал-майор получил взятку от представителей Пермского телефонного завода «Телта» при исполнении гособоронзаказа на поставку устройств связи для Минобороны.

В феврале 2022 года Александра Оглоблина приговорили к четырем с половиной годам колонии по обвинению в мошенничестве. В июле 2023 года меру наказания ему изменили на исправительные работы, но в сентябре решение суда отменили. В декабре ходатайство вновь удовлетворили. На свободу он вышел в конце февраля этого года.

По информации «Ъ», через несколько дней Александр Оглоблин свидетельствовал против экс-начальника Главного управления связи ВС России Вадима Шамарина, которого в мае отправили под арест по делу о взятке. В августе кассационный суд отменил решение Бабушкинского суда, который заменил Александру Оглоблину часть срока заключения исправительными работами.