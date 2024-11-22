Суд оставил в СИЗО обвиняемого в получении взятки генерал-майора Оглоблина

В феврале 2022 года Александра Оглоблина приговорили к четырем с половиной годам колонии по обвинению в мошенничестве. В июле 2023 года меру наказания ему изменили на исправительные работы, но в сентябре решение суда отменили. В декабре ходатайство вновь удовлетворили. На свободу он вышел в конце февраля этого года.