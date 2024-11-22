В Ростовской области водитель погиб, врезавшись в дерево

В Ростовской области автомобилист погиб в ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 21 ноября около 13:35 на трассе «станица Егорлыкская — город Сальск».
По предварительной информации ведомства, 56-летний водитель «Лада Ларгус» двигался по трассе. В какой-то момент он не справился с управлением и на всей скорости слетел с дороги. Автомобиль на полном ходу врезался в дерево. От сильного удара транспорт получил серьезные повреждения. Водитель скончался на месте происшествия. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедия.
Напомним, жителей Ростовской области предупредили о непогоде в ближайшие дни. В регион нагрянут дождь со снегом, сильный ветер и гололед. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах.