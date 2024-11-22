Синоптики рассказали, чем обусловлена аномально теплая погода в Башкирии в конце ноября

Погода продолжает удивлять жителей Башкирии аномальным теплом, и, похоже, оно не собирается покидать республику до конца ноября. По данным Башгидромета, в оставшиеся дни месяца температура воздуха будет колебаться между +1 и −5 градусами в дневное время, а по ночам столбики термометров не опустятся ниже −8. «КП-Уфа» выяснила у синоптиков, чем обусловлено такое потепление и как скоро в республику придут настоящие холода и снег.
ПРИЧИНА В ТЕПЛЫХ ВОЗДУШНЫХ МАССАХ С ЮГА.
Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов Башгидромета Гульназ Загитова, такая непривычная погода в конце ноября объясняется поступлением теплых воздушных масс с юга. При этом эксперт подчеркивает: никакой аномалии тут нет. Нечто подобное наблюдалось и в предыдущие годы, когда ноябрь удивлял повышенными температурами. Такая погода сохранится примерно до середины следующей неделе, а потом постепенно начнет снижаться.
— До конца месяца положительная температура воздуха до +3; +5 градусов будет сохраняться. Со следующей недели за счет прояснений температура постепенно начнет снижаться, — пояснили в Башгидромете.
В ВЫХОДНЫЕ ОЖИДАЮТСЯ СНЕГ И МЕТЕЛЬ.
Отметим, что в ближайшие дни, с 24 по 29 ноября, атмосферные фронты принесут с собой осадки — от мокрого снега до настоящего зимнего бурана. Так, в субботу, 23 ноября, по прогнозам метеорологов, в северных районах республики ожидается сильный мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Автомобилистам стоит быть особенно осторожными: на отдельных участках дорог ожидается гололедица и снежный накат. Ночью и утром видимость может ухудшиться из-за тумана.
В воскресенье, 24 ноября, синоптики предсказывают ясную погоду без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный, умеренный. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до −5 градусов, а на юго-востоке республики столбик термометра опустится до −10. Днем столбики термометров покажут от −1 до +4 градусов.