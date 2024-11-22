Синоптики рассказали, чем обусловлена аномально теплая погода в Башкирии в конце ноября

Отметим, что в ближайшие дни, с 24 по 29 ноября, атмосферные фронты принесут с собой осадки — от мокрого снега до настоящего зимнего бурана. Так, в субботу, 23 ноября, по прогнозам метеорологов, в северных районах республики ожидается сильный мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Автомобилистам стоит быть особенно осторожными: на отдельных участках дорог ожидается гололедица и снежный накат. Ночью и утром видимость может ухудшиться из-за тумана.