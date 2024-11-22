Экс-бухгалтер из Уфы выслушала приговор по делу о мошенничестве на 44 млн рублей

Бывший бухгалтер ООО «Снэма-Сервис» оказалась на скамье подсудимых. Женщину обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В суде установлено, что сотрудница компании фиктивно трудоустроила в организацию знакомую, за которую в течение семи лет получала зарплату. За это время женщина незаконно получила более 44 млн рублей.
Свою вину экс-бухгалтер признала. Суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима.
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