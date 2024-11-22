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Экс-бухгалтер из Уфы выслушала приговор по делу о мошенничестве на 44 млн рублей

В Уфе осудили экс-бухгалтера по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

Бывший бухгалтер ООО «Снэма-Сервис» оказалась на скамье подсудимых. Женщину обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что сотрудница компании фиктивно трудоустроила в организацию знакомую, за которую в течение семи лет получала зарплату. За это время женщина незаконно получила более 44 млн рублей.

Свою вину экс-бухгалтер признала. Суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима.

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