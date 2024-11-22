Устроивший лесной пожар в Забайкалье отправится на принудительные работы

Мужчина, устроивший лесной пожар в Забайкалье в мае 2024, отправится на принудительные работы. Известно, что 48-летний житель села Усть-Каренга затеял уборку в зимовье. В это же время решил приготовить еду на костре, который развел около сухой травы. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на прокуратуру региона.