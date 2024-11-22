Устроивший лесной пожар в Забайкалье отправится на принудительные работы

Мужчина, устроивший лесной пожар в Забайкалье в мае 2024, отправится на принудительные работы. Известно, что 48-летний житель села Усть-Каренга затеял уборку в зимовье. В это же время решил приготовить еду на костре, который развел около сухой травы. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на прокуратуру региона.
— Тогда огонь охватил более 33 тысяч гектар леса, уничтожив более миллиона кубометров лиственницы. Пламя тушили около двух недель, ущерб от пожара составил 40 миллионов рублей, — рассказали в агентстве.
Тогда следователи завели уголовное дело, в сентябре этого год суд признал мужчину виновным и назначил 300 часов обязательных работ. Прокурор, не согласившись с решением, подал апелляцию.
Забайкальский краевой суд согласился с доводами. Теперь осужденный отправится на принудительные работы на один год, 10% его зарплаты удержат в доход государства. Кстати, виновник пожара, возможно, вернет сумму ущерба, пока что дело рассматривают в порядке гражданского судопроизводства.
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