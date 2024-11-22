В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли два человека

В Уярском районе на 886 километре трассы Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
Всё произошло вечером 22 ноября. Легковой автомобиль Mitsubishi, двигаясь из Красноярска в сторону Канска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
После удара оба транспортных средства съехали в кювет, где легковушка загорелась. Водитель и пассажир Mitsubishi погибли на месте.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.