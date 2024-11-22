В российском регионе задержали полицейского по делу о взятке в размере 300 тысяч рублей

По данным следствия, 21 ноября старший оперуполномоченный отделения по борьбе с имущественными преступлениями находился в своем кабинете, где получил взятку в размере 300 тысяч рублей. Эти деньги были переданы ему за возвращение денежных средств, изъятых при личном досмотре знакомого взяткодателя.