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В российском регионе задержали полицейского по делу о взятке в размере 300 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге задержали сотрудника полиции по подозрению в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Источник: РИА "Новости"

Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки должностным лицом в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, 21 ноября старший оперуполномоченный отделения по борьбе с имущественными преступлениями находился в своем кабинете, где получил взятку в размере 300 тысяч рублей. Эти деньги были переданы ему за возвращение денежных средств, изъятых при личном досмотре знакомого взяткодателя.

Подозреваемый был задержан на рабочем месте, при осмотре изъята переданная ему сумма.

Ранее сообщалось, что по подозрению в получении взятки арестовала экс-замминистра образования Дагестана.